Gümüşhane'de Düzensiz Göç Denetimleri Sıkılaştırıldı: 314 Kişi Denetlendi

Gümüşhane'de düzensiz göç denetimleri artırıldı; Vali Aydın Baruş 30 Eylül'den bu yana bin 89 kontrol, son iki haftada 314 denetim yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:17
Gümüşhane'de denetimler sıkılaştırıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimlerin artırıldığını açıkladı. Baruş, ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için Gümüşhane Üniversitesi önündeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait Mobil Göç Aracını ziyaret etti.

Denetim rakamları

Vali Baruş, 30 Eylül 2024’ten bu yana bin 89 kontrol yapıldığını, son iki haftada ise 314 kişinin denetlendiğini söyledi. Baruş, bu döneme ilişkin olarak da şunları söyledi: "Son iki haftada 314 kontrol yaptık. İlimizde kayıt dışı göçmen bulunmasını istemiyoruz".

Tespit edilen durumlar

Yapılan kontrollerde sadece düzensiz göçmenlerin değil, ikamet ve kimlik bilgilerinde eksiklik olan yabancıların da tespit edildiğini belirten Vali Baruş, "Şu ana kadar bir düzensiz göçmen tespit edildi. Ancak ikamet sorunu bulunan yabancılarla ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerimiz yoğun şekilde sürecek" dedi.

Yabancı öğrencilere rehberlik

Vali Baruş, yabancı öğrencilere rehberlik hizmeti verildiğini vurgulayarak, "Amacımız hem yasal olarak kalan öğrencilerin mağdur olmamasını sağlamak hem de kayıt dışı göçü tamamen önlemek" ifadelerini kullandı.

GÖKSEM'de denetim

İncelemelerinin ardından Vali Baruş, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'de de denetimlerde bulundu.

