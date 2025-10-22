Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor

Kafe çalışanlarının yükünü hafifleten ve müşterilerin dikkatini çeken servis robotu

Gümüşhane'de bir kafede görevlendirilen Garson Abla adlı robot, garsonlara serviste destek sağlıyor ve müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor. 40 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan robot, 8 saat boyunca hizmet verebiliyor.

Robot, siparişlerin tepsilere yerleştirilmesi ve personelin bilgileri girmesiyle müşterilerin bulunduğu masaya ilerliyor; taşıdığı siparişler daha sonra garson tarafından servis ediliyor.

Personelin verdiği isimle anılan robot, müşterilere 'hoş geldiniz' ve 'afiyet olsun' diyerek bekleme noktasına dönüyor.

İşletmeci Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilere farklı bir deneyim sunmak için robot garsonla hizmet verdiklerini söyledi. Demir, 'Şu anda işletmemizde garson ve komi olarak görev yapıyor. Bu da iş yükümüzü önemli ölçüde hafifletiyor.' dedi.

Demir, robotun müşterilerin dikkatini çektiğini belirterek, 'Robotu ilk kez gören müşterilerimizin çoğu şaşırıyor. Hizmetten memnun kaldıklarını söylüyorlar.' ifadesini kullandı. Ayrıca, sadece robotu görmek için kafeye gelenlerin de olduğunu ekledi.

Şef garson Can Atacan ise robot garsonun çalışanlara büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Müşterilerden Dilek Baskın de deneyimini anlatarak, 'Tatlı yemeye geldik, servisi robot yaptı. Gayet güzeldi hatta 'afiyet olsun' gibi ifadeler de kullanıyor. Çok beğendik.' dedi.

