Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor

Gümüşhane'de kafe çalışanlarına servis desteği veren Garson Abla robot, 40 kg taşıma kapasitesi ve 8 saatlik çalışma süresiyle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:36
Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor

Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor

Kafe çalışanlarının yükünü hafifleten ve müşterilerin dikkatini çeken servis robotu

Gümüşhane'de bir kafede görevlendirilen Garson Abla adlı robot, garsonlara serviste destek sağlıyor ve müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor. 40 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan robot, 8 saat boyunca hizmet verebiliyor.

Robot, siparişlerin tepsilere yerleştirilmesi ve personelin bilgileri girmesiyle müşterilerin bulunduğu masaya ilerliyor; taşıdığı siparişler daha sonra garson tarafından servis ediliyor.

Personelin verdiği isimle anılan robot, müşterilere 'hoş geldiniz' ve 'afiyet olsun' diyerek bekleme noktasına dönüyor.

İşletmeci Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilere farklı bir deneyim sunmak için robot garsonla hizmet verdiklerini söyledi. Demir, 'Şu anda işletmemizde garson ve komi olarak görev yapıyor. Bu da iş yükümüzü önemli ölçüde hafifletiyor.' dedi.

Demir, robotun müşterilerin dikkatini çektiğini belirterek, 'Robotu ilk kez gören müşterilerimizin çoğu şaşırıyor. Hizmetten memnun kaldıklarını söylüyorlar.' ifadesini kullandı. Ayrıca, sadece robotu görmek için kafeye gelenlerin de olduğunu ekledi.

Şef garson Can Atacan ise robot garsonun çalışanlara büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Müşterilerden Dilek Baskın de deneyimini anlatarak, 'Tatlı yemeye geldik, servisi robot yaptı. Gayet güzeldi hatta 'afiyet olsun' gibi ifadeler de kullanıyor. Çok beğendik.' dedi.

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla"...

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla" adlı robot, hem çalışanlara destek sağlıyor hem de kafedeki müşterilerin ilgisini çekiyor. Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor.

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla"...

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
ÇEKÜL'den Edirne Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Tam Not
3
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
4
Tiflis İpekyolu Forumu 2025: Orta Koridor Gerçeklik Kazanıyor
5
Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı: Kentsel Gelişim ve Çözümler
6
Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor
7
Cevdet Yılmaz’a Düzce Üniversitesi’nde Fahri Profesörlük ve 488,5 Milyar TL Eğitim Desteği

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi