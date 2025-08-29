DOLAR
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı; Rahime D. ve Oğuzhan T. yaralandı, 112 ve itfaiye müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:01
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaza

Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kazada, Rahime D. (38) idaresindeki 29 AAZ 736 plakalı otomobil ile Oğuzhan T. (48) yönetimindeki 29 AH 009 plakalı otomobilin çarpıştığı kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

