Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaza
Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Kazada, Rahime D. (38) idaresindeki 29 AAZ 736 plakalı otomobil ile Oğuzhan T. (48) yönetimindeki 29 AH 009 plakalı otomobilin çarpıştığı kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.