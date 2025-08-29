Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı; Rahime D. ve Oğuzhan T. yaralandı, 112 ve itfaiye müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.