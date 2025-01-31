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Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:29
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

İ.Y. (30) yönetimindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil ile S.T. (35) tarafından kullanılan 24 EL 662 plakalı otomobil, Mertekli Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Bu elim kazada, her iki aracın sürücüleri ile O.A. (25) yaralandı. Yaralı bireyler, ş sağlık ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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