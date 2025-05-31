Gümüşhane'de İtfaiyecilik Öğrencileri Uygulamalı Tatbikatlarla Mesleğe Hazırlanıyor

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlar aracılığıyla mesleğe hazırlık sürecini sürdürüyor.

Programın Öğretim Görevlisi Erdem Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin teorik eğitimin ardından uygulama parkurlarında gerçekleştirdikleri tatbikatlarla gerçek hayata hazırlık yaptığını belirtti. Geleceğin sivil savunma ve itfaiyecilerini yetiştirdiklerini ifade eden Soylu, öğrencilere arama kurtarma alanında kendilerini geliştirme fırsatları sunulduğunu kaydetti.

Soylu, eğitimlerin sadece teoride kalmadığını, “Öğrencilerimiz, uygulama alanımızda teoride öğrendiklerini hemen uygulama şansı yakalıyorlar.” diyerek vurguladı.

Pratik Eğitim ile Gerçek Deneyim

Soylu, okulun bahçesindeki yangın evinde gerçekleştirilen tatbikatlarla öğrencilerin olay müdahale sürelerini uygulamalı olarak deneyimlediğini anlattı:

"Aynı zamanda spor parkurlarını kurarak geleceğin itfaiyecilerini ve arama kurtarmacalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Kulemiz var, burada iple erişim, yüksekten inme, yatay geçiş, yaralı taşıma gibi uygulamaları yapıyoruz. Kuyu çalışması yaptığımız alanlarımız da var."

Deneyimli personelden de zaman zaman destek aldıklarını ifade eden Soylu, “İtfaiye Akademisi” adını verdikleri tesisin, sahadan gelen ihtiyaçları anlayarak eğitim metotlarını şekillendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

İkinci sınıf öğrencisi Merva Dağdeviren, pratik eğitimler sayesinde acil bir durumda olaya müdahale edebilecek yeterliliğe sahip olduğunu kaydetti. Diğer bir öğrenci Polat Uyan ise uygulamalı eğitimlerin tecrübe kazandırdığını belirterek, "Mesleğimi yaparken yabancılık çekmeyeceğim çünkü burada aldığım eğitimler, bir itfaiyecinin günlük yaşadığı aksiyonlarla aynı,” dedi.

Bölümdeki 115 öğrenciden 60'ının yaz döneminde çeşitli kurumlarda staj yapacağı bildirildi. Öğrenci Merve Köse ise, stajda karşılaştığı ekipmanlarla ilgili yabancılık çekmeyeceğini ifade etti.

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor.