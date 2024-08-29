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Gümüşhane'de Kadınların Kış Hazırlığı Devam Ediyor

Mescitli köyünde kadınlar, kış gıda ihtiyaçlarını imece usulü karşılıyor, geleneksel yiyecekler hazırlıyorlar.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:59
Gümüşhane'de Kadınların Kış Hazırlığı Devam Ediyor

Gümüşhane'de Kadınların Kış Hazırlığı Başladı

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde, kadınlar geleneksel imece usulü ile kışlık yiyecek hazırlanma çalışmalarına hız verdi. Her gün bir araya gelen kadınlar, komşularının evinde buluşarak kış mevsiminde tüketilecek yiyecekler hazırlıyor.

Kışlık Hazırlıklar İmece Usulü Devam Ediyor

Köydeki kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla, siron, kuru börek, mantı, erişte ve makarna gibi birçok lezzetli ürün yapmaktadır. Hazırlanan yiyecekler, kış mevsiminde kullanmak üzere uygun bir şekilde depolanıyor.

Deneyimli Kadınların Anıları ve Paylaşımları

Mescitli köyünden 66 yaşındaki Nahile Kaya, her gün farklı bir komşusunun evinde buluşarak birlikte kış hazırlığı yaptıklarını belirtti. Kaya, "Sıra bana geldi ve komşularımı evimde misafir ederek hamur yoğurup yufka açıyoruz," dedi.

69 yaşındaki Hamiye Aktik ise daha önce hazırladıkları mantı ve makarnaları hatırlatarak, "Komşularımıza yardım ediyoruz. Yufka ve börek yapıyoruz. İmece usulü olduğunda her şey daha kolay oluyor. Kurutuyoruz, kışa hazır oluyor," ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki Nesrin Aktik de, yufkaların kış aylarında çeşitli malzemelerle tüketildiğini belirterek, "Kuru yufkaların arasına kıyma, patates, ıspanak ve peynir koyarak tüketiyoruz. Sironu tercihe göre süzme veya yoğurt, tereyağı ile yapıyoruz," dedi. Aktik, büyüklerinden öğrendiklerini ve bu geleneği kızlarına da aktardıklarını ifade etti.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında...

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte, makarna gibi ürünler yapıyor.

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