Gümüşhane'de Kar nedeniyle 131 Köy Yolu Kapandı

Gümüşhane'de Kar Yağışı Sonrası Kapalı Köy Yolları

Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 55, Şiran'da 59 ve Kürtün ilçesinde 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy Yollarının Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

İl Özel İdaresi, 30 personel ve 14 iş makinesi ile köy yollarını açmak için mücadele veriyor. Ekipler, yolda kalan vatandaşların güvenliği için büyük bir çaba sarf ediyor.

Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediliyor

Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri için ilgili kurumların ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu.

Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu.