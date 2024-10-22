Gümüşhane'de Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Gümüşhane'de Kurtarma Operasyonu

Gümüşhane'de, kar yağışı nedeniyle yayla yollarında mahsur kalan 8 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Mahsur Kalanlar ve Ekiplerin Müdahalesi

Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki Yaylası, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga Yaylası ve Çıkrıkdüzü Yaylası'na giden vatandaşlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kalınca kendi imkanlarıyla kurtulamamışlardır.

AFAD ve Jandarma'nın Rolü

Yardım talebinde bulunmaları üzerine, bölgeye hızla ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, İl Özel İdaresi'nin iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucunda 8 kişiyi güvenli bir bölgeye ulaştırdı. Bu kurtarma işlemi; Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 kişi olmak üzere toplamda gerçekleştirildi.

Sağlık Durumları İyi

Yardım edilen kişilerin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bildirildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Gümüşhane'de, merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalana 8 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Gümüşhane'de, merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalana 8 kişi, ekiplerce kurtarıldı.