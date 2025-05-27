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Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı

Gümüşhane'de park halindeki otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:14
Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı

Gümüşhane'de Yılan Kurtarma Operasyonu

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde, bir otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Park halindeki bir aracın lastik kısmında yılanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yılanı dikkatle yakalayarak bir fileye koydu. Ekiplerin profesyonel çalışması sayesinde yılan, herhangi bir zarar görmeden güvenle kurtarıldı.

Yılan Doğaya Bırakıldı

Kurtarılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal kesimde doğaya salındı. Bu tür olaylarda vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililere hızlıca haber vermeleri gerektiği vurgulandı.

Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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