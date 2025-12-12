Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde

Ziyaret ve samimi sohbet

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Akköz, öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi ve eğitim süreçlerindeki motivasyonlarını önemsediğini vurguladı. Öğrencilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Akköz, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi ve her konuda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Pansiyon incelemesi ve hizmet değerlendirmesi

Kaymakam Akköz, pansiyonda da incelemelerde bulunarak, ilçe milli eğitim müdürü ve okul idarecilerinden pansiyonda kalan öğrencilerle ilgili barınma, yemek ve genel hizmet kalitesinin artırılması yönünde bilgi aldı. İhtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Akköz, gerekli çalışmalara ilişkin notlar aldı.

Ziyaretin ardından Kaymakam Akköz, okuldan ayrıldı.

