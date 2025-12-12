Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi

Karaköprü'de gece parkta yiyecek aradılar

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir parka gelen 2 tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı.

Parkta yiyecek arayan 2 tilkiyi fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre parkta dolaşan tilkiler, ardından apartmanların arasından giderek gözlerden kayboldu.

Tilkilerin şehir merkezine kadar inmesi, vatandaşları hem şaşırttı hem de doğada olması gereken bu hayvanların şehir merkezinde telef olmalarından endişelendirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz kasım ayında da yine aç kalan bir tilkinin şehir merkezine yiyecek aramak için indiği görülmüştü.

