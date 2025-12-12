DOLAR
Sivas'ın Karadeniz'e Açılan Kapısına Kar Yağdı — Koyulhisar'da Kartpostallık Görüntüler

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili kar yağışı, dağlık alanlar kısa sürede beyaza büründü; vatandaşlar manzarayı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:24
Sivas'ın Karadeniz'e Açılan Kapısına Kar Yağdı

Koyulhisar'da yüksek kesimler kartpostallık manzaralar sundu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Dağlık alanlar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı ve ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle doğal zenginlikler görsel bir şölene dönüştü.

Vatandaşlar yağan karı cep telefonlarıyla kaydederek nadir görülen anları ölümsüzleştirdi. Bölgedeki beyaz örtü, hem yerel halkın hem de fotoğraf tutkunu ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yaşanan kar yağışı, Koyulhisar’ın yüksek kesimlerinde kışın etkilerinin başladığını gösterirken, oluşan kartpostallık manzaralar sosyal medyada da paylaşıldı.

