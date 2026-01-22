Gümüşhane'de Tır Şoförünün Kardan Anne ve Yavrusu

Gümüşhane'de tır şoförü Cihan Oral, kürek ve ayakkabı çekeceğiyle kardan anne ve yavru ayı yaptı; çalışma üç günde tamamlandı, mahalle ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:38
Gümüşhane'de Tır Şoförünün Kardan Anne ve Yavrusu

Gümüşhane'de Tır Şoförünün Kardan Anne ve Yavrusu

Kürek ve ayakkabı çekeceğiyle yapılan eser mahallede ilgi odağı oldu

Cihan Oral, Gümüşhane'deki yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kürek ve ayakkabı çekeceği ile bir anne ayı ve yavrusunun kardan heykelini ortaya çıkardı. Çalışmaya çocuklarıyla birlikte katılan Oral'ın eseri, kısa sürede mahallede büyük ilgi gördü ve vatandaşların beğenisini topladı.

Oral, herhangi bir eğitim almadığını belirterek kara kalem çizimlerinden el işlerine kadar farklı sanat faaliyetleriyle uğraştığını söyledi. Daha önce de çeşitli figürlerde kardan heykeller yapan Oral, kar yağdığında bunu sanata dönüştürmekten keyif aldığını ifade etti.

Çalışmayı 3 günde tamamladık diyen Oral, kar çalışmasının ilk aşamasının yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü, ancak eserin ortaya çıkması için toplamda birkaç güne yayılan bir emek gerektiğini anlattı. Çocukların dışarıda oyun oynamasının önemine vurgu yaparak, günümüzde sokaklarda çocukların azaldığını ve onları dışarı çıkarmak istediğini söyledi.

Oral ayrıca eserlerini bozan vatandaşlara tepki gösterdiğini belirtti. Daha önce yaptığı çalışmalardan birinin çocuklar üzülünce zarar gördüğünü aktaran Oral, geceleri eserlerini korumak için nöbet tuttuğunu ifade etti. Bu konuda yaşadığı üzüntüyü ve duyarlılık çağrısını dile getirdi.

Mete Gözlek, Cihan Oral ı köyünden tanıdığını, daha önce kardan tank ve çeşitli figürler yaptığını anlattı. Gözlek, bu son çalışmanın daha da muhteşem olduğunu, Oral ın işi çok titiz ve sanatkârlıkla yaptığını belirterek desteğini iletti.

İkra Aytekin ise Oral ın geçmişte kardan kaplumbağa, ayı, fil ve köy okulunun önüne kedi yaptığına dikkat çekti. Aytekin, son çalışmanın zorlu geçtiğini, yaklaşık üç gün sürdüğünü ve soğukta büyük emek verdiklerini söyledi; bazı kişilerin eserleri bozmasına tepki gösterdi ve hakkını helal etmediklerini ekledi.

Oral ın kardan yaptığı eserler, hem çocuklara hem de mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatırken, yapılan çalışma yerel halk tarafından fotoğraflanıp uzun süre izlendi. Sanat ve toplum duyarlılığına dair tartışmalar ise eserlerin korunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı ilgi odağı oldu

Tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı ilgi odağı oldu

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları