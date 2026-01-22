Gümüşhane'de Tır Şoförünün Kardan Anne ve Yavrusu

Kürek ve ayakkabı çekeceğiyle yapılan eser mahallede ilgi odağı oldu

Cihan Oral, Gümüşhane'deki yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kürek ve ayakkabı çekeceği ile bir anne ayı ve yavrusunun kardan heykelini ortaya çıkardı. Çalışmaya çocuklarıyla birlikte katılan Oral'ın eseri, kısa sürede mahallede büyük ilgi gördü ve vatandaşların beğenisini topladı.

Oral, herhangi bir eğitim almadığını belirterek kara kalem çizimlerinden el işlerine kadar farklı sanat faaliyetleriyle uğraştığını söyledi. Daha önce de çeşitli figürlerde kardan heykeller yapan Oral, kar yağdığında bunu sanata dönüştürmekten keyif aldığını ifade etti.

Çalışmayı 3 günde tamamladık diyen Oral, kar çalışmasının ilk aşamasının yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü, ancak eserin ortaya çıkması için toplamda birkaç güne yayılan bir emek gerektiğini anlattı. Çocukların dışarıda oyun oynamasının önemine vurgu yaparak, günümüzde sokaklarda çocukların azaldığını ve onları dışarı çıkarmak istediğini söyledi.

Oral ayrıca eserlerini bozan vatandaşlara tepki gösterdiğini belirtti. Daha önce yaptığı çalışmalardan birinin çocuklar üzülünce zarar gördüğünü aktaran Oral, geceleri eserlerini korumak için nöbet tuttuğunu ifade etti. Bu konuda yaşadığı üzüntüyü ve duyarlılık çağrısını dile getirdi.

Mete Gözlek, Cihan Oral ı köyünden tanıdığını, daha önce kardan tank ve çeşitli figürler yaptığını anlattı. Gözlek, bu son çalışmanın daha da muhteşem olduğunu, Oral ın işi çok titiz ve sanatkârlıkla yaptığını belirterek desteğini iletti.

İkra Aytekin ise Oral ın geçmişte kardan kaplumbağa, ayı, fil ve köy okulunun önüne kedi yaptığına dikkat çekti. Aytekin, son çalışmanın zorlu geçtiğini, yaklaşık üç gün sürdüğünü ve soğukta büyük emek verdiklerini söyledi; bazı kişilerin eserleri bozmasına tepki gösterdi ve hakkını helal etmediklerini ekledi.

Oral ın kardan yaptığı eserler, hem çocuklara hem de mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatırken, yapılan çalışma yerel halk tarafından fotoğraflanıp uzun süre izlendi. Sanat ve toplum duyarlılığına dair tartışmalar ise eserlerin korunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

