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Gümüşhane'de Uçuruma Devrilen Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:47
Gümüşhane'de Uçuruma Devrilen Kamyonetteki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Trajik Kaza

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Yaylalı köyü mevkisinde yaşandı.

Kaza Detayları

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal yönlendirildi.

Hayatını Kaybedenler

Kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ve Muhammer Öztürk (38), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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