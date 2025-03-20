Gümüşhane'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Gümüşhane'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yağış nedeniyle yolların buzlanma tehlikesi taşıdığı ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı. Bu karar, şehir genelindeki güvenlik ve sağlık şartlarının göz önünde bulundurulması adına alınmıştır.