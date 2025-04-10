Gümüşhane'deki Fırtına 20 Evin Çatısını Uçurdu

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına, 20 evin çatılarına zarar verdi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fırtına dün başladığı günden itibaren il genelinde etkisini gösterdi.

İhbarlar üzerine yapılan incelemelerde, il merkezinde 13, Kelkit ilçesinde 5, Köse'de ise 2 eve ait çatının fırtına nedeniyle uçtuğu tespit edildi. Neyse ki, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edileceği kaydedildi.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.