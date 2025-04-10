DOLAR
37,91 0,23%
EURO
42,24 -1,35%
ALTIN
3.808,06 -1,27%
BITCOIN
3.094.791,31 1,59%

Gümüşhane'deki Fırtına 20 Evin Çatısını Uçurdu

Gümüşhane'de etkili olan fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu. Can kaybı yok, incelemeler sürecinde.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:17
Gümüşhane'deki Fırtına 20 Evin Çatısını Uçurdu

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına, 20 evin çatılarına zarar verdi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fırtına dün başladığı günden itibaren il genelinde etkisini gösterdi.

İhbarlar üzerine yapılan incelemelerde, il merkezinde 13, Kelkit ilçesinde 5, Köse'de ise 2 eve ait çatının fırtına nedeniyle uçtuğu tespit edildi. Neyse ki, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edileceği kaydedildi.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 evin çatısında hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı
3
Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı
4
İran: ABD Gerçek İrade Gösterirse Nükleer Anlaşma Mümkün
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak