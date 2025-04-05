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Gümüşhane-Trabzon Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kesintiye Uğradı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol iki yönde trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:55
Gümüşhane-Trabzon Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kesintiye Uğradı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti, bugün meydana gelen heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacıemin 3 Tüneli'nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan oluştuğu bildirildi.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtilerek, güvenlik önlemleri çerçevesinde yolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Trafik akışının geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikametindeki çevre yolu tünelleri üzerinden sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, şehir geçişleri için Hacıemin 3 Tüneli servis yolunun kullanılmasının, şehirler arası geçişlerde ise çevre yolundaki tünellere yönelmelerinin önemle rica edildiği de vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için gereken güvenlik önlemlerinin alındığına dikkat çekildi. Ayrıca, Vali Aydın Baruş'un heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti heyelan nedeniyle iki yönde ulaşıma kapandı.

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