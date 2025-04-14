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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Oktay Yıldız Atandı

Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı. Önceki rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:38
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Oktay Yıldız Atandı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Oktay Yıldız Atandı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, resmi olarak görevine başladı. Yıldız, rektörlük makamında gerçekleştirilen tevcih töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Rektörlük görevini 8 yıl boyunca yürüten Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e emekleri dolayısıyla teşekkür eden Yıldız, "Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 8 yıl bu bayrağı taşıdı. İyi bir dostluğumuz oldu. Üniversite yönetimine de emekleri için teşekkür ediyorum," dedi.

Öğrenciler ve Gelecek Vizyonu

Üniversite öğrencilerinin göz bebekleri olduğunu vurgulayan Yıldız, her mezunun Gümüşhane'yi temsil eden birer elçi olduğuna dikkat çekti. "Her İle Bir Üniversite Projesi" kapsamında kurulan Gümüşhane Üniversitesinin önemli gelişmeler kaydettiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'in Başarıları

Prof. Dr. Zeybek, Yıldız'ı tebrik ederek, "21 Ocak 2017'de aldığımız emaneti, 14 Nisan 2025 itibarıyla devretmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Geriye baktığımızda 2 profesörü olan üniversitemizde bugün 66 profesör var. Vakfı, yayın teşviki olan bir üniversite. Türkiye'deki 22 ihtisas üniversitesinden bir tanesi de Gümüşhane Üniversitesidir. Öğrenci ve branşlarda birçok başarı elde etmiş bir üniversitedir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, görevine başladı. Görevi...

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, görevine başladı. Görevi devralan Prof. Dr. Oktay Yıldız'a (sağda), görevinin devreden Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek (solda) çiçek takdim etti.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, görevine başladı. Görevi...

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Oktay Yıldız, görevine başladı. Görevi devralan Prof. Dr. Oktay Yıldız'a (sağda), görevinin devreden Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek (solda) çiçek takdim etti.

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