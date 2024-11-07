Güncel Gelişmeler ve Etkinlikler

GÜNDEM 7 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılışında yer alacak ve Raporlama Oturumu'na katılacak. (Budapeşte)

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılışında yer alacak ve Raporlama Oturumu'na katılacak. (Budapeşte) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin açılış törenine katılacak. (Brezilya)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketi üzerinde görüşmeler yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele alacak.

İçişleri Komisyonu, iç güvenlik alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya'nın "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katılacak. (İstanbul)

Turkuvaz Medya'nın "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katılacak. (İstanbul) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık sektör verilerini açıklayacak. (Ankara)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara)

ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. (Washington)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine dair gelişmeler takip ediliyor.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izleniyor.

Güncel Olaylar

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak. (Ankara)

Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak. (Ankara) Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Sportif Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile karşılaşmasını izleyecek. (İstanbul)

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile karşılaşmasını izleyecek. (İstanbul) Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. (İstanbul)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacak. (Alkmaar)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile mücadele edecek. (Kopenhag)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya'ya konuk olacak.

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