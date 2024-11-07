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Güncel Gelişmeler ve Etkinlikler

7 Kasım 2024 gündeminde önemli etkinlikler ve gelişmeler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:00
Güncel Gelişmeler ve Etkinlikler

GÜNDEM 7 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılışında yer alacak ve Raporlama Oturumu'na katılacak. (Budapeşte)
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin açılış törenine katılacak. (Brezilya)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketi üzerinde görüşmeler yapacak.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele alacak.
  • İçişleri Komisyonu, iç güvenlik alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Ekonomi ve Finans

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya'nın "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katılacak. (İstanbul)
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık sektör verilerini açıklayacak. (Ankara)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara)
  • ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. (Washington)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

  • ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine dair gelişmeler takip ediliyor.
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izleniyor.

Güncel Olaylar

  • Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak. (Ankara)
  • Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Sportif Etkinlikler

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile karşılaşmasını izleyecek. (İstanbul)
  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. (İstanbul)
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacak. (Alkmaar)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile mücadele edecek. (Kopenhag)
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya'ya konuk olacak.

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