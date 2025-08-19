DOLAR
GÜNCELLEME 2: Bursa Nilüfer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:58
Başköy Mahallesi'ndeki yangında müdahale tamamlandı

Nilüfer ilçesinin Başköy Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması amacıyla ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

