GÜNCELLEME 2 - İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 32 Ölü

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Saldırılar ve can kaybı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Can kayıpları arasında kadınlar, çocuklar ve insani yardım için bekleyenler bulunuyor.

Bölgeler ve ayrıntılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus merkezini ve doğusunu topçu bombardımanı ve insansız hava araçları ile hedef alması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneyindeki Et-Tina Caddesi'ne düzenlenen saldırıda, insani yardım bekleyen 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim kontrol noktasına yapılan saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Orta Gazze'deki Kissufim ve Netzarim bölgelerinde yardım bekleyenlere yönelik saldırılarda, bir çocuk da olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Derec Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü; aynı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

Han Yunus kentinin batısında bulunan Kadisiyye Mülteci Kampı'ndaki çadırlar hava saldırısıyla hedef alındı; bu saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda, biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Devam eden baskınlar

Öte yandan İsrail ordusunun 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar ve topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya ve bölge halkını göçe zorlamaya devam ettiği bildirildi.