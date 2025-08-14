Güncelleme 2: İsrail Saldırılarında Gazze'de 35 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Güncelleme 2 - İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çeşitli noktalara sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda Hedef Alınanlar

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım almak için bekleyenleri hedef aldı.

Bölge Bazlı Can Kaybı ve Yaralanmalar

Zikim: Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Han Yunus: Sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi (Gazze kent merkezi): Bir eve düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi. Aynı mahallede evler ve apartmanlar yıkılırken bölgenin çeşitli noktalarına topçu saldırıları da düzenlendi.

Tuffah Mahallesi: Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Samir Kavşağı: İsrail helikopterinin Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

El-Bureyc Mülteci Kampı ve Zeytun: Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile kuzeydeki Zeytun Mahallesi'nde meydana gelen topçu saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olaylara ilişkin bilgiler hastane yetkilileri ve görgü tanıklarından alınmıştır; saldırılar sonucu yaralanan ve can kaybı sayılarının zaman içinde değişebileceği belirtiliyor.