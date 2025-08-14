DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Güncelleme 2: İsrail Saldırılarında Gazze'de 35 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı güncellenerek 35'e yükseldi; çadırlar, evler ve yardım bekleyen siviller hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:09
Güncelleme 2: İsrail Saldırılarında Gazze'de 35 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Güncelleme 2 - İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çeşitli noktalara sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda Hedef Alınanlar

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım almak için bekleyenleri hedef aldı.

Bölge Bazlı Can Kaybı ve Yaralanmalar

Zikim: Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Han Yunus: Sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi (Gazze kent merkezi): Bir eve düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi. Aynı mahallede evler ve apartmanlar yıkılırken bölgenin çeşitli noktalarına topçu saldırıları da düzenlendi.

Tuffah Mahallesi: Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Samir Kavşağı: İsrail helikopterinin Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

El-Bureyc Mülteci Kampı ve Zeytun: Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile kuzeydeki Zeytun Mahallesi'nde meydana gelen topçu saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olaylara ilişkin bilgiler hastane yetkilileri ve görgü tanıklarından alınmıştır; saldırılar sonucu yaralanan ve can kaybı sayılarının zaman içinde değişebileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası