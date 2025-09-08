GÜNCELLEME 2 - İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Şehit, 3 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı; saldırgan 16 yaşında E.B.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:14
İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Olayda, 16 yaşındaki E.B.'nin tüfekle merkeze ateş açtığı bildirildi.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Yaralananlar arasında polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan olay yerine gelerek bilgi aldı. Yeldan, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Yaralı polisler Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın tedavisinin Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yapıldığı ve sonra taburcu edildiği belirtildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin hastaneye gelerek yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının düzenlendiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

