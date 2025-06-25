DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

Gündelik Mucizeler Sergisi Taş Konak'ta Sanatseverlerle Buluştu

Gündelik yaşamın sıradan anlarından esinlenen 'Gündelik Mucizeler' sergisi, Taş Konak'ta açıldı ve 10 çağdaş sanatçının eserlerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:42
Gündelik Mucizeler Sergisi Taş Konak'ta Sanatseverlerle Buluştu

'Gündelik Mucizeler' Sergisi Taş Konak'ta Açıldı

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alarak hazırladığı 'Gündelik Mucizeler' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta açılışı yapılan sergide Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı gibi 10 çağdaş sanatçının eserleri sergileniyor.

Açılışta Dikkat Çeken Konuşmalar

Açılışta İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Kültür Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu ve Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora da yer aldı. Vali Gül, İstanbul'un **dünyanın göz bebeği şehirlerinden biri** olduğunu vurgulayarak, kültür ve sanatın şehir için önemine dikkat çekti:

"İstanbul'a değer katan, kültür ve sanatla ilgili yapılan işlerdir. Sizlerin varlığı şehrimize değer katıyor. Kültürün, sanatın şehrimizde gelişmesi, ilerlemesinin de en önemli etkenlerinden biri sermayenin buna sahip çıkmasıdır."

Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk

Kalyon Kültür Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, serginin özel bir karma olduğunu belirterek, gündelik yaşamda gözden kaçırılan mucizelerin altını çizdi:

"Sıradan sandıklarımız çoğu zaman sırlarla doludur. Gündelik Mucizeler, göz ucuyla bakıp geçtiğimiz ayrıntılara anlam, durağanlığa duygu katıyor. Yaşamak, nefes almak, korkusuzca uyumak ve uyanmak artık birçok yerde mucizeler haline geldi. Barış ve huzurun olmadığı bir dünya sürdürülebilir değildir."

Sanatçıların Vizyonu

Sanatçı Muhammet Bakır ise sergideki işlerinden bahsederken, mekanı tanımlarken insanların zihinlerinde yarattıkları anlamın önemine değindi:

"Mekan benim için zihnimizde var ettiğimiz bir yer. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir ağacın gölgesi de mekan olabilir. Orada saatlerce dururuz çünkü kendimizi iyi hissederiz. O yüzden ben çizgilerle mekanı ifade ediyorum."

Sergi Hakkında

Gündelik Mucizeler sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor. Sergi, yalnızca yaşamın küçük ayrıntılarında saklı estetik unsurlara odaklanarak, izleyiciyi sıradan olanın içindeki dikkat çekici detaylara yönlendiriyor.

Bu özel etkinlik, düşünür Hannah Arendt'in "Dünyaya bırakılmışlık halimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur." sözünden esinlenerek, izleyiciyi gündelik yaşamdaki olağan unsurlar üzerinden düşünmeye teşvik ediyor.

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının...

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserini "Gündelik Mucizeler" sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının...

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserini "Gündelik Mucizeler" sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor