Gündelik Mucizeler Sergisi Taş Konak'ta Sanatseverlerle Buluştu

'Gündelik Mucizeler' Sergisi Taş Konak'ta Açıldı

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alarak hazırladığı 'Gündelik Mucizeler' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta açılışı yapılan sergide Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı gibi 10 çağdaş sanatçının eserleri sergileniyor.

Açılışta Dikkat Çeken Konuşmalar

Açılışta İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Kültür Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu ve Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora da yer aldı. Vali Gül, İstanbul'un **dünyanın göz bebeği şehirlerinden biri** olduğunu vurgulayarak, kültür ve sanatın şehir için önemine dikkat çekti:

"İstanbul'a değer katan, kültür ve sanatla ilgili yapılan işlerdir. Sizlerin varlığı şehrimize değer katıyor. Kültürün, sanatın şehrimizde gelişmesi, ilerlemesinin de en önemli etkenlerinden biri sermayenin buna sahip çıkmasıdır."

Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk

Kalyon Kültür Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, serginin özel bir karma olduğunu belirterek, gündelik yaşamda gözden kaçırılan mucizelerin altını çizdi:

"Sıradan sandıklarımız çoğu zaman sırlarla doludur. Gündelik Mucizeler, göz ucuyla bakıp geçtiğimiz ayrıntılara anlam, durağanlığa duygu katıyor. Yaşamak, nefes almak, korkusuzca uyumak ve uyanmak artık birçok yerde mucizeler haline geldi. Barış ve huzurun olmadığı bir dünya sürdürülebilir değildir."

Sanatçıların Vizyonu

Sanatçı Muhammet Bakır ise sergideki işlerinden bahsederken, mekanı tanımlarken insanların zihinlerinde yarattıkları anlamın önemine değindi:

"Mekan benim için zihnimizde var ettiğimiz bir yer. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir ağacın gölgesi de mekan olabilir. Orada saatlerce dururuz çünkü kendimizi iyi hissederiz. O yüzden ben çizgilerle mekanı ifade ediyorum."

Sergi Hakkında

Gündelik Mucizeler sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor. Sergi, yalnızca yaşamın küçük ayrıntılarında saklı estetik unsurlara odaklanarak, izleyiciyi sıradan olanın içindeki dikkat çekici detaylara yönlendiriyor.

Bu özel etkinlik, düşünür Hannah Arendt'in "Dünyaya bırakılmışlık halimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur." sözünden esinlenerek, izleyiciyi gündelik yaşamdaki olağan unsurlar üzerinden düşünmeye teşvik ediyor.

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserini "Gündelik Mucizeler" sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserini "Gündelik Mucizeler" sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.