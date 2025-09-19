Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi

19 Eylül 2025 gündemi: siyaset, TEKNOFEST, ekonomi verileri, uluslararası gelişmeler ve spor programı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:01
Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2025

YEREL SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmalarına katılacak ve Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (İzmir/09.30/Manisa/16.30)

YASAMA - YÜRÜTME - SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı çerçevesinde "1959'dan Dijital Çağa: Dijital Yollarla Adli İşbirliğinin Modernleştirilmesi" başlıklı oturumda konuşacak. (Malta)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliğe ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, Esin Olcay Anadolu Lisesi açılış törenine katılacak ve TEKNOFEST'i ziyaret edecek. (Düzce/10.00/10.30/11.00/İstanbul/16.30)

EKONOMİ - FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'e katılarak Bakanlığın standını ziyaret edecek. (İstanbul/14.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması"na katılacak ve TEKNOFEST'i ziyaret edecek. (İstanbul/14.30/16.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemine ilişkin il seviyesinde beşeri sermaye endeksi'ni yayımlayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA - DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak üçüncü gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturmaya devam edecek. (İstanbul/10.00)

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, Başkanlıkta düzenlenen törenle görevi Ali Erbaş'tan devralacak. (Ankara/10.30)

KÜLTÜR - SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japon Prenses Akiko Mikasa ile birlikte Göbeklitepe'yi ziyaret edecek ve Ayanlar Höyük Kazıları Başlama Töreni'ne katılacak. (Şanlıurfa/10.30/16.00)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Göztepe-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (İzmir/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası; Serikspor-Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor-Arca Çorum FK ve Atakaş Hatayspor-Boluspor maçlarıyla start alacak. (Ankara/14.30/İstanbul/17.00/17.00/Mersin/20.00)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakaları Bulgaristan'ın Samokov kentinde başlayacak. Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımıyla karşılaşacak. (Samokov/18.45)

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayın hakları anlaşmasının imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Törende TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beIN Sports CEO'su Yousef Al-Obaidly hazır bulunacak. (İstanbul/11.00)

