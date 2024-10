Gündem 24 Ekim 2024: Türkiye'de Önemli Gelişmeler

GÜNDEM / 24 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Olaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak. (Kazan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. (TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.00/14.30)

, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.00/14.30) Türkiye İstatistik Kurumu , 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını duyuracak. (Ankara/10.00)

, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını duyuracak. (Ankara/10.00) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Dünya ve Diplomasi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 'in ölümünün ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Pensilvanya/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

elebaşı 'in ölümünün ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Pensilvanya/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılar düzenliyor; bu olaylarla ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan ilçesindeki tesisine yönelik terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United 'ı ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 'ı ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Olimpik Lyon ile karşılaşacak. (Lyon/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında ile karşılaşacak. (Lyon/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) RAMS Başakşehir , UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Celje ile deplasmanda mücadele edecek. (Celje/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında ile deplasmanda mücadele edecek. (Celje/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) THY Avrupa Ligi 'nin 5. haftasında Anadolu Efes , EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak. (Milano/21.30)

'nin 5. haftasında , ile karşılaşacak. (Milano/21.30) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlarken, Beşiktaş ise Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak. (Muğla/19.00/Namur/21.30) (Fotoğraflı)

