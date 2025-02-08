Gündem: 8 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Başlıkları

8 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu ve Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması programlarına katılacak. Etkinliklerin ilk adresi İstanbul, saat 10.30'da başlayacak olan program, Antalya'da saat 15.00'te devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kuruluna katılmak üzere Ankara'da saat 10.00'da bir araya gelecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Bugün ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'ne katılacak. Tören Sakarya'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi ve Gelişmeler

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler ise dikkatle izleniyor. Bu konuda haber akışı Gazze ve Kudüs'ten takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig 23. haftasına yönelik önemli karşılaşmalar gerçekleşecek. Bellona Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor, Net Global Sivasspor ile Beşiktaş arasında kıyasıya mücadeleler yaşanacak. (Kayseri/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'de ise, Alagöz Holding Iğdır FK ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor FK gibi öncelikli karşılaşmalar gerçekleşecek. (Iğdır/Malatya/13.30/Adana/Sakarya/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko karşılaşmaları da yapılacak. (İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

Son olarak, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu genel kurulu, Ankara Green Park Otel'de saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. (Fotoğraflı-Görüntülü)

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