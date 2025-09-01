Gündem Özeti — 1 Eylül 2025: Erdoğan ŞİÖ Zirvesinde ve Yeni Adli Yıl

Gündem Özeti / 1 Eylül 2025

Başlıca Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılacak. (Tiencin)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/14.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığı'ndaki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/16.00)

Yasama · Yürütme · Siyaset

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapılacak. (Ankara/10.00/14.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek; Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması" etkinliğine katılacak. (Balıkesir/11.45/14.00/14.50/15.20)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek. (Karabük/11.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve kentte ziyaretlerde bulunacak. (Isparta/11.00)

Ekonomi · Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 2. çeyreğine ve geçen yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya · Diplomasi

İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de devam ediyor. (Tiencin)

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı ve bölgedeki saldırılar ile insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krizle ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlıkta Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Kültür · Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez" sergisinin açılışına katılacak; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını inceleyip basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00/12.00)

Spor

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşılaşacak. (Riga/14.45)

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası (Tayland) son 16 turu tamamlanıyor. Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. (Bangkok/16.30)

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan ve İspanya maçları öncesi Riva'da toplanmaya başlayacak; ilk antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/18.00)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu kapsamındaki iş birliği anlaşması imzalanacak. (TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri/İstanbul/11.00)

Tenis takviminde sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık devam ediyor. (New York)

