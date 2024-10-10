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Gündem Özeti: 10 Ekim 2024'teki Önemli Olaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi etkinliğine katılacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:00
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024'teki Önemli Olaylar

Önemli Gelişmeler

10 Ekim 2024 tarihinde gündemdeki gelişmeler öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmelerde bulunacak ve ülkenin Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek. Programda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı, anlaşma imza töreni ve Namazgah Camisi açılışı yer alıyor.

Diğer Önemli Etkinlikler

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Çanakkale Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Yürütme ve Yasama Faaliyetleri

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesi Açılış Töreni'ne ve Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılışı'na katılacak.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pre-COP29 etkinliklerinde yer alacak.
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ateş Serbest Tatbikatı-2024 için Ankara'da bulunacak.
  • CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.
  • TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler yapılacak.

Ekonomi ve Finans Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait sanayi üretim endeksi, inşaat maliyet endeksi ve 2023 gelir dağılımı verilerini açıklayacak. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

Dünya Ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor Müsabakaları

  • Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu 6 müsabakayla sona erecek.
  • A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile maç öncesi basın toplantısı yapacak.
  • 20 Yaş Altı Milli Takım, Portekiz ile karşılaşacak.
  • THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul derbisinde mücadele edecek.

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