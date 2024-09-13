Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Gündem Özeti / 13 Eylül 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Hisarcıklıoğlu Camii Açılışı, Toplu Açılış ve Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi Açılış programlarına katılacak. Ayrıca Bingöl Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek. (Bingöl/11.40-17.10)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı’nın yanı sıra Kent Lokantası ve Hasan Bitmez Parkı'nın açılışlarına katılacak. (Kocaeli/16.00/18.00/18.30)
Yasa, Yürütme ve Siyaset Gelişmeleri
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli’de çeşitli etkinliklere katılacak, valilik, Bayramyeri esnafı ile adliye ve baro ziyaretlerinde bulunacak. (Denizli/09.30-20.00)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da çeşitli programlar düzenleyecek ve valilik ziyareti gerçekleştirecek. (Van/10.00-18.00)
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'taki valilik ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılacak. (Sinop/09.00-16.10)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman ve Konya'da esnaf ile aile sağlığı merkezlerinde ziyaretlerde bulunacak. (Karaman/Konya/09.30-21.00)
Ekonomi ve Finans Alanındaki Gelişmeler
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak. (Cuiaba)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (Ankara/10.00)
- TÜİK, 2023 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dış Politika ve Uluslararası Gelişmeler
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu toplantısına katılacak. (Madrid)
- Ayrıca, ABD ve Türk sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da protesto sırasında yaşadığı ölüm olayı takip ediliyor. (Kudüs/Washington)
- İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve Hizbullah’a yönelik eylemleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Olaylar
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da önemli bir açılış törenine katılacak. (İstanbul/14.00)
- Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Kültür ve Sanat Etkinlikleri
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te çeşitli etkinliklere iştirak edecek. (Gaziantep/09.30-15.00)
Spor Gelişmeleri
- Trendyol 1. Lig’de Boluspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile hafta başlayacak. (Bolu/20.00)
- 2024-2025 sezonu transfer dönemi sona eriyor.
- AXA Sigorta Kupa Voley’de grup maçları başlıyor. (Ankara/18.00/20.30)
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