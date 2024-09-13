DOLAR
33,95 -0,32%
EURO
37,57 -0,1%
ALTIN
2.794,07 -0,23%
BITCOIN
1.969.694,37 0,38%

Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

13 Eylül 2024 tarihli gündem özeti, siyasi programlar, açılış törenleri ve uluslararası gelişmeleri içeriyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:01
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Gündem Özeti / 13 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Hisarcıklıoğlu Camii Açılışı, Toplu Açılış ve Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi Açılış programlarına katılacak. Ayrıca Bingöl Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek. (Bingöl/11.40-17.10)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı’nın yanı sıra Kent Lokantası ve Hasan Bitmez Parkı'nın açılışlarına katılacak. (Kocaeli/16.00/18.00/18.30)

Yasa, Yürütme ve Siyaset Gelişmeleri

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli’de çeşitli etkinliklere katılacak, valilik, Bayramyeri esnafı ile adliye ve baro ziyaretlerinde bulunacak. (Denizli/09.30-20.00)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da çeşitli programlar düzenleyecek ve valilik ziyareti gerçekleştirecek. (Van/10.00-18.00)
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'taki valilik ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılacak. (Sinop/09.00-16.10)
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman ve Konya'da esnaf ile aile sağlığı merkezlerinde ziyaretlerde bulunacak. (Karaman/Konya/09.30-21.00)

Ekonomi ve Finans Alanındaki Gelişmeler

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak. (Cuiaba)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  • TÜİK, 2023 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış Politika ve Uluslararası Gelişmeler

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu toplantısına katılacak. (Madrid)
  • Ayrıca, ABD ve Türk sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da protesto sırasında yaşadığı ölüm olayı takip ediliyor. (Kudüs/Washington)
  • İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve Hizbullah’a yönelik eylemleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Olaylar

  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da önemli bir açılış törenine katılacak. (İstanbul/14.00)
  • Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te çeşitli etkinliklere iştirak edecek. (Gaziantep/09.30-15.00)

Spor Gelişmeleri

  • Trendyol 1. Lig’de Boluspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile hafta başlayacak. (Bolu/20.00)
  • 2024-2025 sezonu transfer dönemi sona eriyor.
  • AXA Sigorta Kupa Voley’de grup maçları başlıyor. (Ankara/18.00/20.30)

Önemli Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı içerikler, aboneler haricinde kullanılamaz ve hukukî müeyyideleri mevcuttur.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!