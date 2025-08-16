DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri

CHP lideri Özgür Özel'in Kırşehir-Nevşehir programı, Gazze'deki insani kriz ve Süper Lig ile 1. Lig maç programları özetleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:01
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığını, Belediyeyi ve Emekliler Lokali'ni ziyaret edecek; Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışına katılacak, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nı ve Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişi Veliyettin Ulusoy'u ziyaret edecek. Ayrıca 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (Kırşehir/12.00/13.00/14.00/Nevşehir/16.00/17.00/18.00/19.45/21.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürülen saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Kocaelispor-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Kocaeli/19.00/Antalya/İzmir/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer-Boluspor, Pendikspor-Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Çorum FK maçlarıyla sürecek. (Ankara/16.30/İstanbul/19.00/21.30/Adana/21.30)

HUKUKİ UYARI

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos