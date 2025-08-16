Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığını, Belediyeyi ve Emekliler Lokali'ni ziyaret edecek; Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışına katılacak, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nı ve Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişi Veliyettin Ulusoy'u ziyaret edecek. Ayrıca 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (Kırşehir/12.00/13.00/14.00/Nevşehir/16.00/17.00/18.00/19.45/21.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürülen saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Kocaelispor-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Kocaeli/19.00/Antalya/İzmir/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer-Boluspor, Pendikspor-Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Çorum FK maçlarıyla sürecek. (Ankara/16.30/İstanbul/19.00/21.30/Adana/21.30)

