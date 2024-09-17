Gündem Özeti: 18 Eylül 2024'teki Önemli Olaylar

Gündem Özeti: 18 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI, Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00)

Yasama Yürütme Siyaset

Türkiye ile İsveç arasında oluşturulan Güvenlik Mekanizması'nın ilk oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in katılımıyla gerçekleştirilecek. (Ankara) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları ve Gazi Yerleştirme Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.30) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ve AK Parti İl Teşkilatı Buluşması'nın ardından basın toplantısı yapacak, ayrıca Ilgaz'da tesis ziyareti gerçekleştirecek. (Çankırı/09.30/10.00/14.00)

Ekonomi Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve Valilik ziyareti yapacak, ayrıca toplu imza ve fabrika açılışlarına katılacak. (Mardin/10.00/11.30/13.10) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Global Liderler Zirvesi ve Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'ne katılacak. (İstanbul/09.00; Ankara/14.00) TÜİK, 2021-2023 dönemine ait hayat tablolarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ait kısa vadeli dış borç verilerini duyuracak. (Ankara/10.00) ABD Merkez Bankası, politika faiziyle ilgili kararını açıklayacak. (Washington/21.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı için Ürdün'de bulunacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Hizbullah'a karşı Lübnan'da başlattığı "önleyici saldırı" sonrası gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz'da Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi ve İzmir'de Mevlid-i Nebi Konferansı'na katılacak. (Kırklareli/11.30; İzmir/20.00)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahall Kongre ve Balo Salonu'nda basın toplantısı yapacak ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin açılışına katılacak. Ayrıca Türkiye ile Portekiz 16 yaş altı futbol maçını izleyerek çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Kayseri/10.30; 18.45) Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. (Samsun/20.00) FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turunda Beşiktaş BOA, Basket Landes takımını konuk ediyor. (İstanbul/20.00) Hentbol Erkekler Süper Lig'de Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı ile 3. hafta tamamlanıyor. (Rize/13.00)

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