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Gündem Özeti: 21 Ekim 2024

Bugün Türkiye'de önemli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 00:02
Gündem Özeti: 21 Ekim 2024

Gündem Özeti - 21 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Etkinlikleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, ardından Valilik ziyareti gerçekleştirecek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Aydın/11.00/14.00/15.00)

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Katılımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" na katılacak ve ikili görüşmeler yapacak.
(Cenevre)

3. Ekonomi ve Enerji Faaliyetleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" programına katılarak Türkiye'nin yenilenebilir enerji planını açıklayacak.
    (İstanbul/11.30)
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
    (Kocaeli/10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi ile eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini paylaşacak.
    (Ankara/10.00)

4. Dışişleri Bakanı'nın Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelecek.
(Ankara)

5. Güncel Etkinlikler

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından çeşitli etkinliklere katılacak.
    (Kahramanmaraş/11.15/12.45/15.00)
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
    (Diyarbakır/09.30/11.00)

6. Spor Etkinlikleri

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor karşılaşması ile sona erecek.
    (Muğla/20.00)
  • Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü mücadelesi ile tamamlanacak.
    (İstanbul/20.00)
  • Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa maçını izleyeceğiz.
    (İstanbul/19.00)
  • Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.
    (İzmir/15.00)
  • 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde karşılama etkinliği düzenlenecek.
    (İstanbul/17.15)

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