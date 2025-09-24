Gündem Özeti — 24 Eylül 2025: Erdoğan BM İklim Zirvesinde

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2025

Günlük Lider ve Siyasi Program

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya gelecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenlenecek İklim Zirvesinde hitap edecek. (New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Fiber Projesi Uygulama Protokolü İmza Törenine katılacak. (Ankara/09.30)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek "Filistin'e destek" mitingine iştirak edecek. (İstanbul/20.30)

Yasama, Yürütme, Siyaset

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı ve gündeme dair gelişmeleri değerlendirecekleri basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Ahiler" programına katılacak. (Kırşehir/16.00)

Ekonomi ve Finans

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı "hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri"ni duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek. (New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Kültür ve Sanat

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Gaspıralı Anma ve Belgesel İlk Gösterim Programı'na ve Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katılacak. (Ankara/15.00/16.00)

Spor

1- Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek. (İstanbul/20.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek. (Manila/15.00)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Zagreb/22.00)

4- Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. (Kayseri/20.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 7. haftası; Bandırmaspor-Manisa FK, Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor müsabakalarıyla devam edecek. (Balıkesir/14.30/Erzurum/17.00/İstanbul/Muğla/20.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını ağırlayacak. Tur atlayacak ekip gruplara kalacak, elenen takım yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek. (İstanbul/20.00)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftası; İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor, Beykoz Belediyespor-Spor Toto, Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Giresunspor-Depsaj Enerji maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.00/16.00/Rize/14.00/Trabzon/15.00/Giresun/17.00)

