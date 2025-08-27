Gündem Özeti — 27 Ağustos 2025: TBMM, Ekonomi, Dünya, Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/14.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası toplantısına katılacak. Toplantının ana gündemi: Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı. (İstanbul/15.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek. (İstanbul/20.30)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve 62. Şam Uluslararası Fuarı'na iştirak edecek. (Şam/15.15/19.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını ve 2024 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırılar ve yardımların girişinin engellenmesi sonucu oluşan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futbolunda 2024-25 sezonunun öne çıkanlarının ödüllendirileceği 2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/19.00)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. (Lizbon/22.00)

FIBA EuroBasket 2025, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya ev sahipliğinde başlıyor. A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. (Riga/18.00)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'nda üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. (Nakhon Ratchasima/12.00)

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek; ekip son antrenmanını tesislerinde yapacak. (Samsun/16.00/18.00)

Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek ve son idmanı burada yapacak. (Samsun/18.15/19.00)

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek; siyah-beyazlı takım son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. (İstanbul/11.15/13.30)

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek. (İstanbul/18.15/19.00)

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova karşılaşması öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; ekip son idmanını burada yapacak. (Craiova/18.30/19.00)

Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, Başakşehir karşılaşması öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. (Craiova/18.00)

ABB Fomget, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Helsinki'de 7. Grup yarı final maçını Slavia Prag ile oynayacak. (Helsinki/13.00)

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman ve çeyrek final maçlarıyla sürecek. Türkiye, çeyrek finalde Slovakya ile eşleşti. (İstanbul/18.00)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Çin'de son 16 turu maçları oynanacak; Türkiye, son 16 turunda Çekya ile karşılaşacak. (Jiangmen/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.