Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor

Gündem Özeti — 27 Eylül 2025

Yasama, Yürütme, Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün boyunca yoğun bir program gerçekleştirecek. Özel, Anıtkabir ziyareti sonrası parti genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısına katılacak; akşamüstü Afyonkarahisardaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ve Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış töreninde yer alacak. (Ankara/09.00/10.00/Afyonkarahisar/16.00/Uşak/19.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenen mitinge katılacak. (Mersin/16.00)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretlerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi öğrenci yurdu açılışına ve 38. Ahilik Haftası kapanış törenine iştirak edecek. (Kırşehir/15.00/15.45/16.00/16.30/18.00)

Dünya ve Diplomasi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York’ta devam ediyor. (New York)

İsrail'in Gazze politikası, Gazze kentini işgal planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesiyle ortaya çıkan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları’nda düzenlenecek Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi Türkiye Etabı 20K startını verecek. (Rize/10.00)

Trendyol Süper Lig 7. haftasında; ikas Eyüpspor-Göztepe, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçları oynanacak. (İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/17.00)

Trendyol 1. Lig 8. haftası; Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/16.00/19.00)

Nesine 2. Lig 6. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

Nesine 3. Lig 4. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında; Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçları yer alacak. (İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ikinci haftası, 4 karşılaşmayla devam edecek.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında; Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor ise Polonya'nın KPR Gminy ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Trabzon/17.00/Kobierzyce/18.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakalarında; Depsaş Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Ankara Hentbol, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. (Ankara/16.00/18.00/İstanbul/Rize/Bursa/17.00/Muğla/18.00)

Dünya Superbike Şampiyonasının İspanya'daki 10. ayağında, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu superpool ve ilk yarışta mücadele edecek. (Alcaniz/12.00/15.00)

