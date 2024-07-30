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Gündem Özeti - 30 Temmuz 2024

30 Temmuz 2024'te Türkiye'nin gündemindeki önemli ekonomik, diplomatik ve spor olayları.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:00
Gündem Özeti - 30 Temmuz 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Aşkabat)
  2. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00)
  3. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ait ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini kamuoyuna sunacak. (Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak. (Tahran)
  2. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

  1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuları desteklemek üzere müsabakaları izleyecek. (Paris/10.00-21.30)
  2. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Sırbistan'la karşılaşacak. Toplam 11 sporcu, atıcılığın yanı sıra badminton, kürek, judo, boks, okçuluk ve yelken gibi branşlarda mücadele edecek. (Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33)
  3. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

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