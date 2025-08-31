Gündem Özeti — 31 Ağustos 2025: Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. (Tiencin)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek ve aynı gün "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na katılacak. (Sinop/19.00/22.30)

Ekonomi ve Finans

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturma hedefiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle tamamlanacak. (İstanbul/10.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgalini öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişinin engellenmesi sonucu ortaya çıkan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası şu maçlarla sona erecek: Gençlerbirliği-Fenerbahçe, RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor, Trabzonspor-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Beşiktaş. (Ankara/İstanbul/19.00/Trabzon/Antalya/21.30)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftası şu karşılaşmalarla tamamlanacak: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor-Sivasspor, Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Serikspor-Sipay Bodrum FK. (Ankara/16.30/İstanbul/19.00/Adana/Antalya/21.30)

Nesine 2. Lig'in ikinci haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor müsabakasıyla tamamlanacak. (İstanbul/17.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol müsabakalarıyla tamamlanacak. (Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasındaki final maçıyla tamamlanacak. (Ankara/17.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on beşinci ayağı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Zandvoort/16.00)

