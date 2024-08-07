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Gündem Özeti: 7 Ağustos 2024 İhtişamı

Bugünün önemli olaylarına dair özetler; spor, ekonomi ve dünya diplomasi konularını içeriyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:01
Gündem Özeti: 7 Ağustos 2024 İhtişamı

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920)

Politika ve Ekonomi

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı’na başkanlık edecek. (Ankara/11.00)

Ekonomi Finans

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak. (İstanbul/11.00)

Dünya Diplomasi

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek. (Paris/08.30/22.30)

5- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam ediyor. 5 kategoride 11 milli sporcu yarışacak. (Paris/08.30/22.30)

6- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Ozan Tufan, Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek. (Trabzon/16.30/18.30)

7- Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss ve bir oyuncusu, Trabzonspor ile karşılaşmadan önce Papara Park'ta basın toplantısı yapacak. Konuk ekip, burada son antrenmanını gerçekleştirecek. (Trabzon/18.00/17.30)

8- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımına konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir oyuncusu, Mikheil Meskhi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanını burada yapacak. (Tiflis/17.30/18.00)

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