Gündem Özeti: 7 Şubat 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Toplantılar

Bugünün Gündemi: 7 Şubat 2025

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ilinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Ziyaretleri arasında il başkanlığı, bazı sivil toplum kuruluşları ve Defne Belediyesi yer alacak. Ayrıca, Narlıca Mezarlığı'na bir ziyaretin ardından basın açıklaması yapacak. Özellikle **Deprem Anneleri Korosu** etkinliği ve konteyner kent mevlit törenine katılacak.

(Hatay/09.30/11.00/13.00/14.00/15.30/17.00)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kütahya'da önemli ziyaretlerde bulunacak. Gediz ilçesinde işyeri açılışını gerçekleştirecek ve Kütahya Şehit Aileleri Derneği ile Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret edecek.

(Kütahya/14.00/19.00)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da **Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi**'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'de **Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı**'na iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, **Enflasyon Raporu 2025-I**’in tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

Dünya ve Diplomasi

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor.

Güncel Konular

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da yapılacak **Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı**’na katılacak.

(İstanbul/11.00)

Spor Etkinlikleri

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, **Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor** maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)