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Gündemde Bugün: 28 Eylül 2024

Bugün, Türkiye'de önemli diplomatik, ekonomik, sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:00
Gündemde Bugün: 28 Eylül 2024

GÜNDEM / 28 Eylül 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. Toplantısı'na katılacak.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret edecek ve Ahilik Haftası etkinliklerinde yer alacak.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve festivalde bulunacak.
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulunacak ve yerel narenciye üretiminde yer alacak.

Dünya Üzerindeki Gelişmeler

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin durum güncelleniyor.

Kültürel Etkinlikler

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da çeşitli açılışlara katılacak.
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Spor Haftası etkinliğine İstanbul'da katılacak.

Spor Gelişmeleri

  • Trendyol Süper Lig'de önemli maçlar yapılacak: Samsunspor-Göztepe, Alanyaspor-Rizespor ve Galatasaray-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
  • FAI Drone Yarışları Dünya Kupası, İstanbul'da Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek.

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