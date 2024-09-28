Gündemde Bugün: 28 Eylül 2024

GÜNDEM / 28 Eylül 2024
Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. Toplantısı'na katılacak.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret edecek ve Ahilik Haftası etkinliklerinde yer alacak.
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve festivalde bulunacak.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulunacak ve yerel narenciye üretiminde yer alacak.
Dünya Üzerindeki Gelişmeler
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin durum güncelleniyor.
Kültürel Etkinlikler
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da çeşitli açılışlara katılacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Spor Haftası etkinliğine İstanbul'da katılacak.
Spor Gelişmeleri
- Trendyol Süper Lig'de önemli maçlar yapılacak: Samsunspor-Göztepe, Alanyaspor-Rizespor ve Galatasaray-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
- FAI Drone Yarışları Dünya Kupası, İstanbul'da Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek.
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