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Gündemde Bugün Neler Oluyor?

Gündem haberlerinden önemli gelişmeleri kaçırmayın. Politika, ekonomi, spor ve daha fazlası burada!

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:00
Gündemde Bugün Neler Oluyor?

GÜNDEM / 2 Kasım 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı | Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk | Tarih: 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma Toplantısı'na katılacak.

    • (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da fahri hemşehrilik beratı takdim edecek.

    • (Malatya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na katılacak ve önemli sergileri ziyaret edecek.

    • (Antalya/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunacak.

    • (Kahramanmaraş/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılacak.

    • (Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da çeşitli etkinliklere katılacak.

    • (Kastamonu/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.

    • (Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de önemli ziyaretler yapacak.

    • (Niğde/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

    • (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir film festivaline katılacak.

    • (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de bir açılış programına iştirak edecek.

    • (Edirne/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

  • Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında birçok maç gerçekleşecek.

    • (İstanbul/Sivas/Kayseri, çeşitli saatlerde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Trendyol 1. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları da bu hafta düzenlenecek.

**Not:** Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bu haber, yalnızca aboneler tarafından kullanılabilir. Herhangi bir ihlal durumunda hukuki işlemler başlatılabilir.

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