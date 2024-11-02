Gündemde Bugün Neler Oluyor?

GÜNDEM / 2 Kasım 2024

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Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da fahri hemşehrilik beratı takdim edecek.

(Malatya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na katılacak ve önemli sergileri ziyaret edecek. (Antalya/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da çeşitli etkinliklere katılacak.

(Kastamonu/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de önemli ziyaretler yapacak. (Niğde/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir film festivaline katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de bir açılış programına iştirak edecek. (Edirne/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında birçok maç gerçekleşecek.

(İstanbul/Sivas/Kayseri, çeşitli saatlerde) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol 1. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları da bu hafta düzenlenecek.

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