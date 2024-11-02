Gündemde Bugün Neler Oluyor?

GÜNDEM / 2 Kasım 2024
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Politik Gelişmeler
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da fahri hemşehrilik beratı takdim edecek.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na katılacak ve önemli sergileri ziyaret edecek.
(Malatya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Antalya/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunacak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılacak.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da çeşitli etkinliklere katılacak.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de önemli ziyaretler yapacak.
(Kahramanmaraş/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Kastamonu/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Niğde/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Dünya Diplomasi Gelişmeleri
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Güncel Etkinlikler
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir film festivaline katılacak.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de bir açılış programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Edirne/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Spor Müsabakaları
- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında birçok maç gerçekleşecek.
- Trendyol 1. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları da bu hafta düzenlenecek.
(İstanbul/Sivas/Kayseri, çeşitli saatlerde) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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