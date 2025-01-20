Gündemde Bugün: Önemli Görüşmeler, Ekonomi Açıklamaları ve Spor Mücadeleleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovak Başbakan Fico'yu ağırlıyor. Ekonomi verileri açıklanacak, spor gündemi ise heyecanla dolu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:02
Gündemde Bugün: Önemli Görüşmeler, Ekonomi Açıklamaları ve Spor Mücadeleleri

Bugün Gündemde Öne Çıkan Olaylar

20 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin gündeminde önemli gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından, çeşitli anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Etkinlik, Fico onuruna verilecek resmi akşam yemeği ile devam edecek. (Ankara - 16.00/16.15/17.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Politik Gelişmeler

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul'da, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli"ne katılacak. (İstanbul - 11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

Ekonomi dünyası için kritik bir gün olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak 65 Arazöz ve 8 İlk Müdahale Aracı Orkut Teslim Töreni’ne katılacak. (Ankara - 13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na iştirak edecek (Ankara - 12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü). Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak (Ankara - 10.00) ve Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak (Ankara - 10.00).

Uluslararası Gelişmeler

Dünya diplomasi sahnesinde ise İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Suriye'de yaşanan siyasi gelişmeler de takip ediliyor; Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası durum değerlendiriliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Neler Oluyor?

Spor taraftarları için heyecanlı bir gün! Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Trabzonspor ile Net Global Sivasspor arasındaki karşılaşmayla sona erecek. (Trabzon - 20.00) (Fotoğraflı)

Ayrıca Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Kocaelispor mücadele edecek (Ankara - 20.00) ve Galatasaray önümüzdeki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul - 13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol maçları da gün içinde gerçekleşecek; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Anadolu Efes mücadelesi yapılacak (İstanbul - 19.00) ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş-Emlak Konut karşılaşması yer alacak (İstanbul - 19.30).

Son olarak, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde de Spor Toto-Halkbank ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana müsabakaları yapılacak. (Ankara - 14.30/18.00)

Önemli gün boyunca yaşanacak tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatını etkileyecek.

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