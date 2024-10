Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Toplantılar (4 Ekim 2024)

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2024

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik yılı ve 2024-2025 Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu açılış programlarına katılacak. (İstanbul/10.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK Afetlerde Dijital Teknolojileri Rehberi tanıtımı, DEİK Dijital Ekonomi İstişare Toplantısı, Ümraniye İş Dünyası Buluşması ve STK temsilcileri ile kanaat önderleri buluşmasına katılacak. (İstanbul/10.00/16.45/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılacak; ayrıca Ataşehir metro istasyonunu ziyaret edip, Esenyurt'ta gerçekleşecek üye katılım törenine iştirak edecek. (İstanbul/11.00/17.00/19.30)

YASAMA, YÜRÜTME VE SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Emlak Konut Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yapacak. (Adıyaman/15.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00)

EKONOMİ VE FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy'deki çeşitli kurum ve esnafı ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek ve Trabzonlular Buluşması'na katılacak. (İstanbul/12.30/14.30/15.00/16.00/16.30/17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı devlet hesapları bültenini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına dair reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. (Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüşecek ve "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza törenine katılacak. (Bakü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'la ilgili durumu değerlendirilecektir. (Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

GÜNCEL ETKİNLİKLER

1- Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM işbirliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu gerçekleştirilecektir. (Ankara/10.00)

KÜLTÜR VE SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Künhü'l Ahba" kitabının tanıtımında yer alacak, ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve "Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu" sergilerini gezerek basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/10.30/13.30/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eylül 2025'te Rize-Kaçkar Dağları'nda yapılacak olan Ultra Trail Mont-Blanc Dünya Serisi tanıtım toplantısına katılacak. (Rize/14.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. (Rize/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Erzurumspor FK-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla devam edecek. (Erzurum/Çorum/20.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırlarken, Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. (İstanbul/20.30/Bologna/22.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor maçıyla başlayacak. (Denizli/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor maçıyla açılacak. (İstanbul/17.00)

