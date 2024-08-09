Gündemdeki Önemli Gelişmeler - 9 Ağustos 2024

9 Ağustos 2024 Gündemi

Haber Başlığı: Gündemdeki Önemli Gelişmeler

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı

Politika ve Yönetim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde futbol akademisi ve kupa meydanı açılışına katılacak. (Saat: 18.00)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman ve Malatya valiliklerini ziyaret edecek. (Saat: 09.00-18.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, IGMG Ankara Şubesi'nin açılışına katılacak. (Saat: 16.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'daki BG Ferrokrom fabrikası açılışı, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yer alacak. (Saat: 14.00-20.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Saat: 10.00)

Dünya Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan sınırındaki gerginlik devam ediyor.

Güncel Gelişmeler

Ankara'da bir yolcu otobüsünün köprü ayaklarına çarpmasının ardından meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuları destekleyecek. Milli sporcular 4 farklı branşta mücadele edecek. (Saat: 10.00-23.00)

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. (İstanbul, Saat: 21.00)

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Ankara Keçörengücü arasında ilk hafta maçı oynanacak. (İstanbul, Saat: 21.00)

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