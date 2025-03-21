Gündemdeki Önemli Olaylar: 21 Mart 2025

21 Mart 2025 Gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak. Tören Ankara'da, saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve Artova'da çeşitli ziyaretler yapacak. Yılmaz'ın programı, Tokat'ta saat 13.30'dan itibaren başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Daru'l-Aceze Başkanlığı’nda düzenlenecek olan Geleneksel Darülaceze İftarı'na katılacak. Etkinlik saat 18.30'da başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da AK Parti tarafından düzenlenen Teşkilat ve Vefa İftarı'na katılmak üzere yola çıkıyor. Program saat 18.46'da gerçekleşecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de çeşitli etkinliklere katılacak. Programı, 10.00'dan 21.00'a kadar sürecek etkinlikler içermektedir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirecekleri iftar programına katılacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da İkizce Deprem Konutları Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret verilerini ve mart ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını açıklayacak. Beklenen saat 10.00.

Dünya Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek. Gelişmeler Ankara'da takip edilecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları izleniyor.

Kültürel Olaylar

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52. yılında, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anılacak. Anma programı 14.00'te başlayacak.

Spor Etkinlikleri

Ümit Milli Futbol Takımı, saat 20.30'da Alanya'da Kosova ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek.

Spor severler için önemli maçlar: Nesine 3. Lig'in 25. haftası, basketbol liglerinde ise çeşitli karşılaşmalar gerçekleşecek.

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında, Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımıyla 22.45'te özellikle dikkat çeken bir maça çıkacak.

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Edirne'de başlayacak ve Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş BOA karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Nilüfer Belediyespor ile Mihalıççık Belediyespor mücadele edecek.

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