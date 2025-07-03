Günerken Silahlı Cinayet Zanlısı Valizde Saklanırken Ele Geçirildi

Operasyonda Zanlı Valizde Bulundu

Güvenlik güçleri, Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlıyı valizde buldu. Özel harekat destekli polis ekipleri, Esenyurt'taki bir rezidansa yaptığı baskında, şüpheli Şenol K. (22)'yı gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

Cinayet Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Reşit Ayten'in (34) silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesi sonrası kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydının ve 11 aranmasının olduğu tespit edildi.

Güvenlik Kamerası İle Tespit

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Şenol K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Esenyurt'ta kaldığı adrese yönelik bir operasyon düzenlendi.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonda, Şenol K.'nın bulunduğu valiz ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin, daha önce de çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranması olduğu öğrenildi.

Cinayeti Kabul Etti

Alacak-verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetle ilgili olarak Şenol K.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili olarak, şüphelinin cinayetin gerçekleştirildiği sokaktan koşarak kaçışının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, özel harekat destekli polis ekiplerinin Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği operasyonda valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.