Güney Afrika'da Altın Madeninde Mahsur Kaçak Madenciler Arasında 'Yamyamlık' İddiası

Güney Afrika'da Terk Edilmiş Madenin Karanlık Yüzü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde, Stillfontein altın madeninde, Kasım ayından bu yana mahsur kalan kaçak madencilerin arasında "yamyamlık" iddiaları gündeme geldi. Terk edilmiş madenin karanlık köşelerinde yaşanan bu durumu konu alan haberler, ulusal basında geniş yer buldu.

İnsan Hakları Örgütünden Yasal Başvuru

Güney Afrikalı insan hakları örgütü Madencilikten Etkilenen Toplulukların Eylem Birliği (MACUA), madencilerin açlıktan ölen arkadaşlarının cesetlerini yediği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, hükümet yetkililerinin yer altında mahsur kalan kaçak madencilerin kurtarılması için harekete geçmemesinin yasalara aykırı olduğu vurgulandı ve mahkemeden duruma müdahale edilmesi talep edildi.

Mahsur kalan yüzlerce madencinin ölüm ve açlık tehdidi altında olduğu belirtilirken, madende birçok cesedin bulunduğu öne sürüldü. Daha önce Pretoria Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvuruda da madencilere gıda ve içecek yardımının sağlanması istenmiş, bu talep reddedilmiştir.

Devlet Yetkililerinin Cevapları

Kuzey Batı Eyalet Polisi Sözcüsü Adele Myburgh, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, yamyamlık iddialarının madencilerin yer altından gönderdiği mektuplara dayandığını dile getirdi. Myburgh, "Bu iddia şu aşamada doğrulanamaz veya reddedilemez; bize bir mektupla gönderildi ancak buna dair fiziksel bir kanıt yok," dedi.

Güney Afrika Ulusal Ortak Operasyon ve İstihbarat Kuruluşu (NatJoints) ise yer altındaki madencilerin kendi imkanlarıyla madenden çıkabildiğini belirtirken, gecikmeli çıkışların kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanmamak için bir taktik olduğunu kaydetti. Açıklamada, polis tarafından madencilerin güvenli şekilde tahliyesi için çıkış noktaları kurulduğu, elde edilen kanıtların madencilerin yiyecek sıkıntısı çekmediğini gösterdiği ifade edildi.

Türkiye'deki Kaçak Madencilik Sorunu

Güney Afrika, değerli madenlerin bol olduğu bir ülke olarak kaçak madenciliğin de merkezi konumundadır. Elmas, altın ve platin gibi madenler için terk edilmiş veya gaz sızıntısı olan faal madenlerde yaygın olarak madencilik yapılmaktadır. Kaçak madenciler, halk arasında "zama zama" olarak adlandırılmaktadır.

Ülkede 10 ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetleriyle karıştığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, yalnızca kaçak altın madenciliğinin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu belirlenmiştir.

Şimdiye kadar 1500'e yakın madenci madenden çıkarak polise teslim olurken, yer altındaki yüzlerce madencinin teslim olmamakta direndiği düşünülmektedir.