Güney Afrika'da Çete Saldırısı: 5 Ölü

Güney Afrika’da Çete Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Western Cape eyaletinde, çete ilişkili bir silahlı saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateş Açılan Araçlar ve Mağdurlar

Güney Afrika Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Cape Town’a 40 kilometre mesafedeki Atlantis kasabasında gerçekleştiği belirtildi. Plajdan evlerine dönerken saldırıya uğrayan kişileri taşıyan 3 araca, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi. Bu trajik olayda ayrıca 5 kişinin de ağır yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırının Ardından Operasyonlar Başlatıldı

Açıklamada, söz konusu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı. Saldırının çete bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Güney Afrika’daki Suç Oranı

Dünya genelinde suç oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika, geçen yıl 27 binden fazla cinayet vakası ile gündeme gelmişti.