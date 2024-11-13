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Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 32,1'e Geriledi

Güney Afrika'da işsizlik oranı üçüncü çeyrekte yüzde 32,1'e düştü. Genç işsizlik ise yüzde 45,5 oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:53
Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 32,1'e Geriledi

Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Düşüşte

Güney Afrika Cumhuriyeti, yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranını yüzde 32,1 seviyesine çekmeyi başardı. Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, bu gelişme ülkede yüksek işsizlik sorununu az da olsa hafifletiyor.

Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunda işsiz sayısı 373 bin azalarak 8 milyonun altına düştü. Yılın ikinci çeyreğine göre işsizlik oranı yüzde 1,4 oranında bir düşüş gösterdi.

Genç İşsizlik Oranı da Düşüyor

Özellikle genç işsizlik oranı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,1 azalarak yüzde 45,5 seviyesine geriledi. Genç işsiz sayısı bu bağlamda 4,8 milyon olarak kaydedildi.

Ayrıca, üçüncü çeyrekte sosyal hizmetler, inşaat ve ticaret sektörlerinde istihdam artışı gözlemlenirken, finans, imalat ve ulaştırma sektörlerinde ise istihdamda gerileme yaşandı.

Güney Afrika'daki işsizlik durumu, 1994'teki demokrasiye geçiş ile birlikte %20 seviyesindeyken, 2021'in son çeyreğinde %35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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